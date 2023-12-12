Глава Минобороны Украины ответил на вопрос об отставке Залужного

Вопрос об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Киеве не стоит. Об этом заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров, передает РБК.

У него спросили, планируется ли отставка Залужного или командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева. По словам Умерова, такой вопрос «не стоит». При этом он указал, что знает о его «раскручивании и снаружи, и внутри страны».

«Мы сегодня были вместе с главкомом, поздравляли командующего Сухопутными войсками. Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Федоровичем, говорю: "Кто на этот раз тебя увольняет?"» — добавил он.