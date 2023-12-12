В Одессе произошли взрывы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило украинское издание "Думская".

Позднее издание "Общественное" сообщило об очередных взрывах в Одессе.

Другие подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

Кроме этого, издание "Страна" проинформировало о взрывах в городе Черноморске Одесской области.

В настоящий момент в Николаевской и Одесской областях действует режим предупреждения об угрозе с воздуха.