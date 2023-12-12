Министр обороны Украины встретился с Залужным и командующим Сухопутных войск

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, а также командующим сухопутными войсками Александром Сырским. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр обороны Украины встретился с Залужным и командующим Сухопутных войск
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Отмечается, что во время встречи Залужный посетил позиции ВСУ на восточном направлении. По итогам встречи украинский министр обороны уточнил, что собравшиеся обсудили текущую ситуацию в зоне СВО, а также вопросы фронтового обеспечения, ключевых потребностей войск и подготовки рекрутов.

«Развиваем совместный план действий и оцениваем угрозы. Работаем над усилением поставок оружия на фронт, запускаем производства, расширяем возможности закупок БПЛА», — написал Умеров в своих социальных сетях.

Ранее Умеров поблагодарил главу Министерства обороны Венгрии за помощь в медицине и разминировании.

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