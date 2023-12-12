Министр обороны Украины встретился с Залужным и командующим Сухопутных войск

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным , а также командующим сухопутными войсками Александром Сырским . Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что во время встречи Залужный посетил позиции ВСУ на восточном направлении. По итогам встречи украинский министр обороны уточнил, что собравшиеся обсудили текущую ситуацию в зоне СВО, а также вопросы фронтового обеспечения, ключевых потребностей войск и подготовки рекрутов.