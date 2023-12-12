Министр обороны Украины встретился с Залужным и командующим Сухопутных войск
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, а также командующим сухопутными войсками Александром Сырским. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что во время встречи Залужный посетил позиции ВСУ на восточном направлении. По итогам встречи украинский министр обороны уточнил, что собравшиеся обсудили текущую ситуацию в зоне СВО, а также вопросы фронтового обеспечения, ключевых потребностей войск и подготовки рекрутов.
«Развиваем совместный план действий и оцениваем угрозы. Работаем над усилением поставок оружия на фронт, запускаем производства, расширяем возможности закупок БПЛА», — написал Умеров в своих социальных сетях.
Ранее Умеров поблагодарил главу Министерства обороны Венгрии за помощь в медицине и разминировании.