Российский боец 10 дней выживал с украинским солдатом

Раненый российский военный с позывным «Бабка», который 10 дней выживал вместе с раненым украинским солдатом, сейчас проходит реабилитацию в одном из южных госпиталей. Об этом сообщила его мама.

«Сейчас он находится в одном из южных госпиталей. По ее словам, пока неизвестно, как долго продлится лечение», — сообщил telegram-канал Shot, ссылаясь на слова мамы военнослужащего.

Она также рассказала, что сын похудел на 20 килограмм. При этом его фото ей показали знакомые только сегодня.

Сам боец рассказал telegram-каналу RT, что один из раненых солдат ВСУ оказал ему медпомощь: перевязал раненую спину. По его словам, помочь украинцу не удалось — было слишком поздно. У военного была сухая нога — гангрена.