Российский полковник рассказал, в чем уязвимость украинской ракеты «Точка-У»

"Сбивать эту ракету будут все, даже переносные зенитные ракетные комплексы. Сама ракета дозвуковая, и она очень уязвима для средств ПВО, самое главное ее засечь в полете в момент ее падения на землю. "Точка-У" — это разработка СССР. Она может начиняться даже ядерными боеприпасами. Это очень мощная ракета", — сказал Матвийчук.