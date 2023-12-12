Российский полковник рассказал, в чем уязвимость украинской ракеты «Точка-У»
Украинская ракета "Точка-У" уязвима перед российскими ПВО из-за скорости, на которой она летает, заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, слова которого передает "Лента.ру".
"Сбивать эту ракету будут все, даже переносные зенитные ракетные комплексы. Сама ракета дозвуковая, и она очень уязвима для средств ПВО, самое главное ее засечь в полете в момент ее падения на землю. "Точка-У" — это разработка СССР. Она может начиняться даже ядерными боеприпасами. Это очень мощная ракета", — сказал Матвийчук.
Утром 12 декабря украинские войска попытались нанести удар тактической ракетой "Точка-У" по объектам, которые расположены на территории России. В 5:00 мск эта попытка была пресечена дежурными средствами противовоздушной обороны. Украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью.
4 декабря стало известно, что Украина начала работу по созданию новой модификации ракеты "Нептун".