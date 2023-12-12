Военные США и КНР не смогли наладить прямые контакты после саммита АТЭС

По их информации, представители Пентагона "неоднократно пытались связаться со своими китайскими коллегами", чтобы "восстановить существовавший десятилетиями канал военной связи и запланировать переговоры по безопасности на море", однако "не смогли добиться ответа". По словам собеседников телеканала, возобновление Военно-морского консультативного соглашения, которое позволяет КНР и США связываться для обсуждения безопасности в водах Азиатско-Тихоокеанского региона, должно было стать "важнейшим достижением встречи Байдена с Си [Цзиньпина]". Как заявили NBC News два высокопоставленных представителя Минобороны США, в ведомстве по-прежнему надеются, что переговоры по безопасности на море "состоятся когда-нибудь в следующем году".

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Впервые отношения между Пекином и Вашингтоном резко обострились, а диалог между оборонными ведомствами был фактически приостановлен после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года. Ранее пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что ведомство не зафиксировало контактов между военными США и Китая на высоком уровне после встречи в Сан-Франциско.

15 ноября Байден и Си Цзиньпин провели встречу в пригороде Сан-Франциско, которая состоялась во время первого визита председателя КНР в США за шесть лет. Тогда агентство Xinhua сообщило, что лидеры двух стран договорились "восстановить общение на высоком уровне между вооруженными силами двух стран на основе равенства и уважения, рабочие встречи министров обороны КНР и США, механизм консультаций по вопросам безопасности на море и телефонные разговоры между командующими зонами боевого командования".