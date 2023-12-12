США увеличат расходы на модернизацию бортового компьютера F-35

США вынуждены увеличивать расходы на модернизацию бортового компьютера истребителя F-35 по стандарту TR-3. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Вынуждены констатировать дополнительное увеличение <...> расходов примерно на $225 млн", - заявил заместитель председателя комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Роб Уиттман.

В 2018 году контракт на модернизацию американского истребителя оценивался в $718 млн, в прошлом году перерасход уже составил $680 млн.

Ожидалось, что поставки истребителей F-35 с модернизированным компьютером начнутся в 2023 году, однако сейчас они перенесены на июнь 2024 года.