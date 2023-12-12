Финляндия увеличит мощности по производству боеприпасов

«Министр обороны Антти Хаккянен... принял решение увеличить мощности по производству боеприпасов в Финляндии», — говорится в сообщении .

Отмечается, что решение министра позволяет увеличить производственные мощности более чем в два раза по сравнению с нынешним уровнем.