Командир «Камертона» раскрыл детали штурма позиций ВСУ под Артемовском

До этого была текущая рутина — разведка и огневое поражение. А это именно штурм ключевой высоты на данном участке, непосредственно отрядом «Камертон», при поддержке 4-й бригады. За шесть минут штурмовые группы «Камертона» зашли на высоту и вступили в бой в окопе. Уничтожили противника и открыли оперативный простор для соседей, — сказал он.