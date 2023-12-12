Немецкая "танкетка" Wiesel с ПТУР замечена на Украине

О возможных поставках вооруженным формированиям киевского режима гусеничных авиадесантируемых машин Wiesel начали говорить еще в апреле прошлого года. Называлось даже возможное количество - сто единиц.

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Однако впервые такая "танкетка" засветилась только сейчас, причем в единственном экземпляре. Сообщают, что скорее всего ее выкупили из частной коллекции. Когда фотография появилась в социальных сетях, стали писать, что это вариант с противотанковым ракетным комплексом TOW-2.

На самом деле установлена нештатная пусковая установка ПТРК MILAN-2, ракеты которой имеют дальность полета 2000 метров и способны, благодаря тандемным боевым частям, пробивать до 1000 мм брони, находящейся за динамической защитой.

Боевая масса Wiesel небольшая, всего лишь 2900 кг. Длина - 3265 мм, ширина - 1820 мм, высота - 1352 мм. Лоб, борта и корма корпуса имеют броню толщиной 8 мм.

Мощность дизельного двигателя Audi 2.1 L - 86 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 75 км/ч. Запас хода по топливу - 200 км. Экипаж состоит из двух-трех человек. Больше в ней просто не помещается.