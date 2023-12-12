США ожидают в январе завершения полномасштабной операции в Газе

Соединенные Штаты ожидают, что наиболее интенсивная фаза военной операции Израиля в секторе Газа завершится в январе 2024 года, после чего удары станут более точечными. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванные официальные источники в США.

Как говорится в статье, в Вашингтоне признают, что израильская армия имеет законные для поражения цели на юге сектора Газа. По мнению американской стороны, это оправдывает военные операции в районе Хан-Юниса и в других населенных пунктах, где, как предполагается, могут скрываться руководители радикального движения ХАМАС. Однако, как пишет Financial Times, в США рассчитывают на изменение уже в январе тактики ведения боевых действий - с полномасштабной наземной операции до отдельных рейдов в поиске лидеров ХАМАС и иных ценных для Израиля лиц.

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"Сейчас наиболее интенсивная фаза… В какой-то момент подход будет иным, с меньшим присутствием на земле, но они будут возвращаться, когда им это потребуется", - приводит издание заявление американского чиновника, сделанное на условиях анонимности.

Как говорится в статье, в Вашингтоне не хотят оккупации Израилем сектора Газа, но признают, что подобный шаг может потребоваться на временной основе, пока не будут достигнуты долгосрочные договоренности с арабскими и другими странами.

В статье приводятся заявления неназванного официального лица Израиля, которое заверило, что между еврейским государством и США есть "понимание на высоком уровне" целей операции - сокрушить ХАМАС, лишив его возможности управлять сектором Газа и проводить террористические вылазки на территории Израиля. Чиновник заверил, что израильтяне подробно информируют Вашингтон о ходе военной операции по несколько раз в неделю.

10 декабря британский журнал The Economist со ссылкой на несколько неназванных источников сообщил, что США настаивают на том, чтобы военная операция в секторе Газа была завершена до начала нового года. По информации издания, подобное послание госсекретарь США Энтони Блинкен донес до своих собеседников во время недавнего визита в Израиль. Журнал также сообщает, что администрация президента США Джо Байдена требует, чтобы Израиль предпринимал больше усилий для уменьшения страданий палестинского мирного населения, особенно на юге сектора Газа.