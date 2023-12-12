США ожидают в январе завершения полномасштабной операции в Газе

FT: в январе США ожидают завершения полномасштабной операции в Газе
Соединенные Штаты ожидают, что наиболее интенсивная фаза военной операции Израиля в секторе Газа завершится в январе 2024 года, после чего удары станут более точечными. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванные официальные источники в США.
Как говорится в статье, в Вашингтоне признают, что израильская армия имеет законные для поражения цели на юге сектора Газа. По мнению американской стороны, это оправдывает военные операции в районе Хан-Юниса и в других населенных пунктах, где, как предполагается, могут скрываться руководители радикального движения ХАМАС. Однако, как пишет Financial Times, в США рассчитывают на изменение уже в январе тактики ведения боевых действий - с полномасштабной наземной операции до отдельных рейдов в поиске лидеров ХАМАС и иных ценных для Израиля лиц.
"Сейчас наиболее интенсивная фаза… В какой-то момент подход будет иным, с меньшим присутствием на земле, но они будут возвращаться, когда им это потребуется", - приводит издание заявление американского чиновника, сделанное на условиях анонимности.
Как говорится в статье, в Вашингтоне не хотят оккупации Израилем сектора Газа, но признают, что подобный шаг может потребоваться на временной основе, пока не будут достигнуты долгосрочные договоренности с арабскими и другими странами.
В статье приводятся заявления неназванного официального лица Израиля, которое заверило, что между еврейским государством и США есть "понимание на высоком уровне" целей операции - сокрушить ХАМАС, лишив его возможности управлять сектором Газа и проводить террористические вылазки на территории Израиля. Чиновник заверил, что израильтяне подробно информируют Вашингтон о ходе военной операции по несколько раз в неделю.
10 декабря британский журнал The Economist со ссылкой на несколько неназванных источников сообщил, что США настаивают на том, чтобы военная операция в секторе Газа была завершена до начала нового года. По информации издания, подобное послание госсекретарь США Энтони Блинкен донес до своих собеседников во время недавнего визита в Израиль. Журнал также сообщает, что администрация президента США Джо Байдена требует, чтобы Израиль предпринимал больше усилий для уменьшения страданий палестинского мирного населения, особенно на юге сектора Газа.
The Economist обращает внимание на то, что в публичных заявлениях американские чиновники не обозначают для еврейского государства никаких крайних сроков для завершения наступления на позиции радикального движения ХАМАС. Однако издание предполагает, что у Израиля осталось всего несколько недель для того, чтобы добиться успеха в секторе Газа, пока его основной союзник не сократит свою военную помощь, от которой израильтяне сильно зависят. При этом вероятность успеха армии Израиля журнал оценивает как низкую.