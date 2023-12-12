Генерал ВСУ обвинил Киев в игнорировании бедственного положения армии

Правительство Украины игнорирует бедственное положение ВСУ и колоссальные потери, заявил генерал украинской армии в отставке Сергей Кривонос. Вечерняя Москва
По его словам, ситуация идет к тому, что на фронте уже нарастает напряжение и недовольство ситуацией в стране. В пример он привел огромные потери ВСУ, а также коррупцию и воровство в тылу. Российская газета
Генерал подчеркнул, что военных такое отношение выводит из себя. «Власть дразнит тигра, который может жестко ответить», — заключил он. Lenta.ru