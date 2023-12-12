В Сумах сломалась воздушная тревога из-за массового сбоя связи

Из-за сбоя в работе мобильного оператора «Киевстар» в украинском городе Сумы перестала работать система оповещения о воздушных тревогах. Об этом рассказали украинские СМИ.

Пока в «Киевстаре» устраняют технические неисправности, оповещать о воздушных тревогах будут работники патрульной полиции и спасатели, сообщили в Сумском горсовете.

Также в городе возникли проблемы с автоматическим выключением уличного освещения.

«Киевстар» — один из крупнейших украинских операторов. Его абоненты начали сообщать об отсутствии связи утром 12 декабря. Сбои наблюдались в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях.

Сначала представители оператора заявили о техническом сбое, но позже СМИ сообщили, что ресурсы «Киевстара» атаковали хакеры.