Минздрав Газы: Израильская армия штурмует больницу "Камаль Адван"

Минздрав сектора Газа заявил, что израильские войска начали штурм больницы "Камаль Адван" на севере анклава. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Сама больница находится вблизи Джабалии, которая также превратилась в сплошное поле боя в последние несколько дней.

Израильские СМИ утверждают, что в нескольких больницах палестинского анклава были найдены улики, указывающие на то, что их использовали в качестве штабов отряды боевого крыла ХАМАС. Сообщается также о том, что предварительно была проведена эвакуация мирного населения.