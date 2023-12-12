Средства ПВО РФ перехватили два реактивных снаряда HIMARS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, тактическую ракету "Точка-У", уничтожили 23 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России .

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также тактическая ракета "Точка-У". Кроме того, уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогоровка, Старомихайловка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новоселовское Луганской Народной Республики, Алешки Херсонской области, Токмак и Пологи Запорожской области", - отметили там.

Как добавили в МО РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 550 самолетов, 257 вертолетов, 9 655 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 999 танков и других боевых бронированных машин, 1 188 боевых машин РСЗО, 7 311 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 222 единицы специальной военной автомобильной техники.