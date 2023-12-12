Средства ПВО РФ перехватили два снаряда HIMARS и ракету «Точка-У»

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также тактическая ракета "Точка-У". Кроме того, уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогоровка, Старомихайловка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новоселовское Луганской Народной Республики, Алешки Херсонской области, Токмак и Пологи Запорожской области", - отметили в Минобороны. ТАСС

Кроме того, в ведомстве сообщили и об успехах ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы. Речь идет о поражении двух гаубиц «Мста-Б», двух орудий Д-20, а также двух САУ «Гвоздика». ТК "Звезда"