Израиль ответил артиллерийским огнем на запуски снарядов из Ливана

"Некоторое время назад были зафиксированы два запуска [снарядов] из Ливана в направлении населенного пункта Малкия на севере Израиля", - говорится в сообщении.



"Артиллерия ЦАХАЛа наносит удары по местам, откуда велся огонь", - добавили в пресс-службе.