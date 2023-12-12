Израиль ответил артиллерийским огнем на запуски снарядов из Ливана

Армия Израиля отвечает артиллерийским огнем на запуски снарядов из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск двух снарядов из Ливана по израильской территории и наносит ответные удары по местам, откуда велся огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад были зафиксированы два запуска [снарядов] из Ливана в направлении населенного пункта Малкия на севере Израиля", - говорится в сообщении.
"Артиллерия ЦАХАЛа наносит удары по местам, откуда велся огонь", - добавили в пресс-службе.