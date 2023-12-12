Летчик Су-35 рассказал об уязвимости системы ПВО Patriot
Уничтожение украинской ПВО - одна из основных задач российских истребителей. Однако она напоминает битву с гидрой: отрубаешь одну голову, вырастает новая.
"Сначала это была линия, эшелонированная оборона. Потом она расползлась и стала очаговой, очаги эти постоянно перемещаются. Если они будут стоять на месте, мы их быстро уничтожим. Им приходится двигаться", - рассказал КП.ru летчик Су-35, кавалер ордена Мужества Алексей Ведящев. Среди его побед - радар украинской системы ПВО.
Зенитные комплексы, имевшиеся на вооружении ВСУ в начале конфликта, уничтожены практически полностью. Но идут поставки из-за границы и сейчас ситуация напоминает перетягивание каната или борьбу с гидрой, у которой вместо отрубленных голов вырастают новые. Алексею доводилось противодействовать "Букам", С-300 и американскому ЗРК Patriot.
"Борьба с ПВО - одна из моих задач, у нас есть специальное вооружение для этого. Эффективность работы зависит от того, насколько достоверная у меня информация и как быстро дадут разрешение на уничтожение. Дальность у нас больше. Украинские С-300 не ровня тому вооружению, что есть у нас. И Patriot - не ровня. Его даже легче выявить", - продолжил офицер.
Так же скептически Ведящев относится к перспективам появления у ВСУ истребителей F-16.
"Это очередная игрушка. Были уже "Леопарды" и "Абрамсы" - они ничего не изменили. F-16, как и все остальные зарубежные самолеты, никогда не воевал против равнозначных сил. Они воевали против стран, у которых нет ПВО, нет противодействия авиации. В комфортных для себя условиях. Здесь такого не будет. Их прибьют к земле, как сейчас Су-27 и МиГ-29. Скорее всего, они просто будут носить и запускать высокоточное оружие", - считает летчик.