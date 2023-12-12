Летчик Су-35 рассказал об уязвимости системы ПВО Patriot

"Это очередная игрушка. Были уже "Леопарды" и "Абрамсы" - они ничего не изменили. F-16, как и все остальные зарубежные самолеты, никогда не воевал против равнозначных сил. Они воевали против стран, у которых нет ПВО, нет противодействия авиации. В комфортных для себя условиях. Здесь такого не будет. Их прибьют к земле, как сейчас Су-27 и МиГ-29. Скорее всего, они просто будут носить и запускать высокоточное оружие", - считает летчик.