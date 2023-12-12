ВСУ перенаправляют свои усилия на террористические атаки и удары по гражданским объектам после поражений на поле боя, ТАСС

«Киевские власти сейчас предпринимают действия, направленные на организацию террористической деятельности против общественно значимых персон в попытках повлиять на настроение в российском обществе», —- заявил Мирошник. RT на русском