Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании совместных учебно-боевых центров. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Минске 28 марта. Оно было принято Госдумой России 5 декабря, а через два дня одобрено верхней палатой российского парламента.

Документ определяет порядок взаимодействия сторон по созданию и функционированию учебно-боевых центров, предназначенных для совместной подготовки военнослужащих. Среди задач таких центров будут отработка боевой подготовки, боевого дежурства и повышение уровня слаженности и боевой выучки.

Соглашение предусматривает, что воинский контингент и движимое имущество обеих стран освобождается от уплаты налогов, личный состав контингента также освобождается от уплаты налогов на зарплаты на территории принимающей стороны, пишет РИА Новости.

При этом также предусматривается, что принимающая сторона бесплатно обеспечивает воинский контингент необходимым недвижимым имуществом, а инженерно-аэродромное обеспечение центра так же безвозмездно осуществляется силами и средствами принимающей стороны.

Военнослужащие двух стран, проходящие подготовку в учебно-боевых центрах, будут носить форму и знаки различия, установленные в национальных вооруженных силах, если не будет принято иного решения.

Организация повседневной деятельности центра по боевой подготовке, дежурству, караульной и внутренней службе возлагается на командира воинской части, на базе которой он сформирован, и согласовывается с Министерством обороны направляющей стороны, отмечает ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у его страны «как никогда» есть ответ на случай военного столкновения. При этом белорусский лидер добавил, что Минск не желает войны и хочет мира с другими странами.