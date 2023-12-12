Десяткам цыганов вручили повестки в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов провели рейд по местам проживания кочевого народа, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по региону. В общей сложности в полицию были доставлены более 50 цыган, 35 из которых вручили повестки в военкомат для постановки на воинский учет.

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В выходные сотрудники полицейского Главка во взаимодействии с районной полицией провели профилактические мероприятия по местам концентрации представителей кочевого народа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские нанесли визит в деревню Верхние Осельки Всеволожского района из-за участившихся жалоб от местных жителей. После этого они проверили жильцов апарт-отеля на Пулковском шоссе, который стал временным пристанищем для цыган. Почти 20 задержанных граждан привлекли к административной ответственности за нарушение порядка регистрации по месту проживания.