На Украине назвали непригодными устаревшие учебные методички НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что устаревшие учебные методички НАТО по ведению боевых действий пришло время отправлять в архивы, они оказались неэффективными на поле боя. Его слова приводит британская вещательная корпорация «Би-би-си».

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По словам Данилова, ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины сейчас очень сложная, а старые «учебные пособия» альянса по ведению войны непригодны.

Секретарь СНБО также отметил, что задержку помощи Украине со стороны США нельзя назвать трагедией, но надеется, что Киев получит хоть какое-то военное финансирование.

В свою очередь издание New York Times сообщило, что обучение солдат ВСУ американскими инструкторами, в частности тем маневрам, которые применялись силами США во время операций в Афганистане и других странах, не принесло результатов.