Разработчик раскрыл преимущество оружия российских снайперов

Этот показатель особенно важен для армейских снайперов, стремящихся поражать цели с первого, «холодного» выстрела. Также мы добились минимальной отдачи, что позволяет стрелку оставаться на цели после первого выстрела и успешно завершить задачу вторым, если сразу не получилось. Все это достигнуто применением самых передовых материалов, технологий и конструкторских решений. В результате получился «Раптор», — сказал Табольский.