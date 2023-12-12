Западная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала массово выходить из строя из-за плохой погоды, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Lenta.ru

"В связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, а также чередой перепадов положительных и низких температур, у ВСУ начала массово выходить из строя вооружение и военная техника, поставленная Западом", — рассказал Марочко. News.ru

Отмечается, что непогода также ухудшила качество работы западного стрелкового оружия, которое теперь требует более частого обслуживания. Газета.Ru