В ЛНР заявили о массовом выходе из строя западной техники

Западная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала массово выходить из строя из-за плохой погоды. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Он уточнил, что мокрый снег, дождь и перепады температур привели к выходу из строя вооружения и техники украинской армии, которую поставил Запад.

«Обледенение бронетехники не позволяет оперативно попасть внутрь, а также ее использовать, поскольку она примерзает к грунту», — рассказал Марочко.

По его словам, ВСУ вынуждены длительное время отогревать технику, что демаскирует позиции. Кроме того, подполковник в отставке отметил, что на орудиях часто происходят «клины», а досылающие механизмы выходят из строя. Стрелковое оружие также постоянно нужно обслуживать, добавил он.