Российские войска уничтожили сразу на нескольких участках под Донецком несколько ключевых боевых позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

По его словам, это сильные, ключевые позиции на нескольких участках линии боевого соприкосновения под Донецком.

Части украинских солдат пришлось отступить. Несколько десятков украинских военнослужащих были ликвидированы, указал Гагин.

Накануне министерство обороны РФ сообщало, что ВСУ на Донецком направлении потеряли до 200 военнослужащих, также две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.