Пентагон отправит на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто, который поможет военачальникам ВСУ в разработке новой стратегии, сообщает New York Times. При этом отмечается, что относительно ее содержания между Вашингтоном и Киевом согласия пока нет.

Американские и украинские военачальники ищут новую стратегию, которую они могут начать реализовывать в следующем году, чтобы оживить шансы Киева, — говорится в публикации.

Согласно данным издания, украинские военные советники высказываются за наступление, чтобы привлечь к конфликту больше внимания мировой общественности. Их американские коллеги настаивают на более сдержанном варианте, который предусматривает удержание имеющихся территорий и накоплении сил в течение года.

Предполагается, что генерал Агуто пробудет на Украине длительное время, что позволит ему плотно работать с командованием ВСУ и давать ему обстоятельные советы. При этом его присутствие в Киеве может стать шагом Вашингтона к отказу от неразмещения на Украине своих военных советников на постоянной основе.