США подтвердили информацию об обстреле танкера в Красном море

Центральное командование армии США (CENTCOM) официально подтвердило информацию об обстреле коммерческого судна Strinda в акватории Красного моря. По данным ведомства, опубликованным на его странице в соцсети Twitter (X), атака была проведена из района, находящегося под контролем йеменских хуситов. Предполагается, что танкер обстреляли противокорабельной крылатой ракетой ASCM в момент его прохода через Баб-эль-Мандебский пролив.

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«Примерно в 16:00 по времени EST 11 декабря моторный танкер Strinda подвергся атаке, согласно оценке, противокорабельной крылатой ракеты (ASCM), выпущенной из контролируемого хуситами района в Йемене при прохождении судна через Баб-эль-Мандебский пролив», — говорится в сообщении командования.

По данным AP, танкер Strinda перевозил нефть и химикаты и направлялся в Суэцкий канал. В результате обстрела на борту судна возник пожар, однако никто из членов экипажа не пострадал. Отмечается, что корабль подал сигнал бедствия, на который откликнулся эскадренный миноносец ВМС США Mason. В настоящее время американские военные оказывают экипажу всю необходимую помощь.