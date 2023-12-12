В США заявили о провале обучения ВСУ на американский манер

Инструкторы из США тренировали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по американскому образцу, однако подход оказался безуспешным, а полоса российской обороны — прочнее, чем ожидалось. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на украинские и американские источники.

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Издание пишет, что подобный подход при подготовке использовался во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. По мнению критиков, он по большей части не демонстрировал особых успехов. Источники признают, что потери ВСУ во время контрнаступления оказались огромными. Полоса российской обороны оказалась намного прочнее, чем ожидали в западных странах. Так, в Германии украинские силы тренировали прорываться через значительно менее плотную оборону, чем она была в действительности.

Сейчас США и Украина разрабатывают новую военную стратегию — для этих целей Пентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто. При этом пока у сторон нет единого мнения по содержанию стратеги, которую могут начать воплощать в жизнь в начале 2024-го года.