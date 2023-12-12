Сенат США высказался о требовании к следующему главе НАТО

«В то время как три члена НАТО достигли целевого показателя расходов на оборону в 2 процента от ВВП в 2014 году, НАТО сообщает, что по состоянию на июль 2023 года 11 союзников достигли целевого показателя в 2 процента. (...) 19 членов НАТО планируют достичь или превысить целевой показатель расходов НАТО на оборону в размере 2 процентов ВВП к 2024 году, а еще у семи членов, как сообщается, есть планы по достижению целевого показателя в период с 2025 по 2030 год», — уточняется в резолюции.