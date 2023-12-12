Спецоперация на Украине 12 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 12 декабря 2023 года.

В Минобороны России сообщили об отражении 18 атак ВСУ на донецком направлении

Российские военные отразили 18 атак противника, сообщает ТАСС.

Это произошло на донецком направлении. Общие потери Киева составили до 200 военнослужащих. Российское подразделение во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаки штурмовых групп, нанесли поражение живой силе и технике противника.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две 122-мм гаубицы Д-30. Сбиты четыре украинских БПЛА.

На Украине погиб воевавший в рядах ВСУ испанский наемник

На Украине умер гражданин Испании, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщает news.ru.

Как заявили в испанском МИД, семья погибшего была уведомлена о его смерти.

Власти поддерживают контакт с родственниками, хотя конкретные детали инцидента произошедшего раскрываются. По предварительным данным, речь идет о 26-летнем жителе Каталонии.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении до взвода ВСУ на артемовском направлении

Российские артиллеристы уничтожили до взвода украинской пехоты вблизи Артемовска, сообщает ТАСС.

Огонь велся из самоходных установок 2С31 «Вена». Экипажи САУ, совершив марш на огневые позиции противника, после проведения прицеливания нанесли огневое поражение живой силе ВСУ, окопавшихся в опорных пунктах.