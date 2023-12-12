Мобилизация: последние новости на сегодня 12 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 12 декабря 2023, в материале «Рамблера».

Путин предложил распространить льготную ипотеку на участников СВО

Президент России Владимир Путин выступил за расширение программы льготной арктической ипотеки, сообщает «РЕН ТВ».

Во время разговора с получателями займа в Архангельске глава государства отметил, что максимальную сумму кредита на Севере могут поднять. А для участников спецоперации уберут возрастные ограничения.

Изменения коснутся также врачей и учителей.

В Новгородской области введут дополнительные выплаты для участников СВО

Дополнительные выплаты получат участники специальной военной операции из Новгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы региона Андрея Никитина.

По его словам, речь идет о тех, кто получил государственные и региональные награды. По словам губернатора, «мы обязаны помогать тем, кто сегодня рискует собой ради нас».

С соответствующей инициативой Никитин обратился к депутатам областной Думы. Получивший медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации получит выплату 1 млн рублей, орден РФ - 500 тыс. рублей, медаль - 200 тыс. рублей, региональная награда - орден «За честь и мужество» - 100 тыс. рублей.

Кировским бойцам продолжает поступать гуманитарная помощь

Кировским мобилизованным регулярно поступает гуманитарная помощь, сообщает правительство региона.

Так, на прошлой неделе была передана помощь от благотворительного фонда «За Вятку» — 120 кубометров леса-кругляка, 45 кубометров доски для строительства блиндажей, бань, обустройства быта. Кировские предприниматели приобрели 2 УАЗика в разведроту.