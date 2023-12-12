Минобороны: над Белгородской областью сбита ракета «Точка-У»

Минобороны России заявило, что утром во вторник ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории РФ с применением тактической ракеты «Точка-У».

В телеграм-канале ведомства уточняется , что украинская ракета была уничтожена дежурными средствами ПВО над Белгородской областью.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал о ликвидации воздушной цели в небе над селом Бессоновка. По его данным, пострадавших и разрушений нет. Информацию о последствиях на земле в настоящее время уточняют оперативные службы.