СМИ: США и Украина разрабатывают новую стратегию для ВСУ на 2024 год

США и Украина разрабатывают новую стратеги, реализовывать которую они рассчитывают с начала 2024 года. Выработка новых планов следует после неудачи украинского наступления и последовавших затем в течении несколько недель интенсивных и напряженных встреч. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, передает РБК.
В частности, в Киев в рамках активизации личных консультаций между ВСУ и Пентагоном прибыл трехзвездный американский генерал Антонио Агуто-младший. По словам военных, детали новой стратегии будут проработаны в военной игре, которую проведут в Висбадене.
При этом американцы настаивают на консервативной стратегии, предполагающей удержание контролируемой ВСУ территории, увеличение запасов и сил в течение года, строительство укреплений. Однако украинская сторона хочет перейти в атаку либо на земле, либо с помощью ударов на дальние расстояния, чтобы «привлечь внимание всего мира», пишет газета. Один бывший высокопоставленный военный чиновник Украины отказался обсуждать эти предложения с журналистами, но заметил, что новый план дорабатывается и является «очень смелым».
Источники издания признают, что без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может потерпеть поражение, а следующий год может стать похожим на 1916-й: «самый смертоносный год Первой мировой войны, когда тысячи молодых людей погибли, но линии боевых действий изменились очень мало».
По мнению некоторых американских чиновников, многие украинские лидеры не осознают, каким хрупким стало дальнейшее финансирование со стороны США, и у украинских генералов и высокопоставленных чиновников сложились нереалистичные ожидания по этому вопросу. Это проявляется, например, в просьбах у Запада миллионов артиллерийских снарядов, «которых не существует». Собеседники издания признали, что Украине придется вести бои с более ограниченным бюджетом, так как любая одобренная конгрессом помощь навряд ли будет такой же, как в предыдущие полтора года.