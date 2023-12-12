СМИ: США и Украина разрабатывают новую стратегию для ВСУ на 2024 год

США и Украина разрабатывают новую стратеги, реализовывать которую они рассчитывают с начала 2024 года. Выработка новых планов следует после неудачи украинского наступления и последовавших затем в течении несколько недель интенсивных и напряженных встреч. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, передает РБК.

В частности, в Киев в рамках активизации личных консультаций между ВСУ и Пентагоном прибыл трехзвездный американский генерал Антонио Агуто-младший. По словам военных, детали новой стратегии будут проработаны в военной игре, которую проведут в Висбадене.

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При этом американцы настаивают на консервативной стратегии, предполагающей удержание контролируемой ВСУ территории, увеличение запасов и сил в течение года, строительство укреплений. Однако украинская сторона хочет перейти в атаку либо на земле, либо с помощью ударов на дальние расстояния, чтобы «привлечь внимание всего мира», пишет газета. Один бывший высокопоставленный военный чиновник Украины отказался обсуждать эти предложения с журналистами, но заметил, что новый план дорабатывается и является «очень смелым».

Источники издания признают, что без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может потерпеть поражение, а следующий год может стать похожим на 1916-й: «самый смертоносный год Первой мировой войны, когда тысячи молодых людей погибли, но линии боевых действий изменились очень мало».