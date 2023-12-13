Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух танков ВСУ в районе Клещеевки

"В районе Клещеевки были обнаружены два танка и замаскированное самоходно-артиллерийское орудие украинских формирований, которые систематически вели огонь по нашим боевым порядкам, не давая маневрировать передовым подразделениям. Для их уничтожения отдельным гвардейским соединением ВДВ с Дальнего Востока было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет". Операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя вражескую технику", - говорится в сообщении.