В Одесских спортзалах начали вручать повестки в военкомат
Сотрудники одесских военкоматов начали разносить повестки по спортзалам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
В украинских СМИ также появились видео с предполагаемыми сотрудниками военкомата. На опубликованных кадрах можно увидеть мужчин в военной форме, которые подходят к посетителям спортзала и о чём-то беседуют. При этом ранее в местных СМИ уже сообщалось, что повестки в военкомат также раздавали в спортзалах Киева, Днепропетровска и Ужгорода.
«В Одессе сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования — прим. ред.) пришли в спортзал раздавать повестки», — сообщают украинские СМИ.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что дальнейшая мобилизация в стране будет сложной, но необходимой.
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