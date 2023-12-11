В Одесских спортзалах начали вручать повестки в военкомат

В украинских СМИ также появились видео с предполагаемыми сотрудниками военкомата. На опубликованных кадрах можно увидеть мужчин в военной форме, которые подходят к посетителям спортзала и о чём-то беседуют. При этом ранее в местных СМИ уже сообщалось, что повестки в военкомат также раздавали в спортзалах Киева, Днепропетровска и Ужгорода.