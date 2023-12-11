США заявили о намерении узнать о применении Израилем белого фосфора

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США хотят больше узнать о применении Израилем запрещённых снарядов с белым фосфором на территории Ливана . Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, сообщения о применении белого фосфора Израилем вызвали беспокойство в Белом доме. Он добавил, что власти США собираются задать представителем Израиля несколько вопросов на эту тему.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после обострения конфликта на Ближнем Востоке Израиль применил боеприпасы с белым фосфором для обстрелов южной части Ливана. При этом 3-й протокол Конвенции ООН о негуманном оружии запрещает использование такого оружия из-за опасности для гражданских и крайней негуманности. Позже в ООН заявили, что не могут подтвердить применение Израилем белого фосфора в Ливане.