Telegraph: Солдаты ВСУ массово заражаются устойчивой к антибиотикам инфекцией
Одним из последствий российской спецоперации на Украине стал значительный рост устойчивых к антибиотикам инфекций в больницах и госпиталях. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает Telegraph.
— Больницы на Украине борются с тревожным ростом устойчивых к лекарствам инфекционных заболеваний на фоне продолжающихся боевых действий, — говорится в публикации.
Известно, что около 14 процентов обследованных пациентов заболели во время пребывания в лечебном учреждении. Примерно 60 процентов военных заразились организмом, устойчивым к карбапенемам — классу высокоэффективных антибиотиков, используемых при тяжелых бактериальных инфекциях, передает газета.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на Украине критическая, и предупредил о грядущих плохих новостях. Вопросы о том, что сейчас происходит в зоне боевых действий и насколько плохи дела ВСУ, «Вечерняя Москва» обсуждала со специалистом.
Йенс Столтенберг 27 ноября заявил, что положение украинской армии на фронте очень сложное. По его словам, особенно тяжелая ситуация для ВСУ сложилась на востоке, где войска несут потери на фоне неизменяющейся линии фронта.