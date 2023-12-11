Солдаты ВСУ массово заражаются устойчивой к антибиотикам инфекцией

Одним из последствий российской спецоперации на Украине стал значительный рост устойчивых к антибиотикам инфекций в больницах и госпиталях. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает Telegraph.

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— Больницы на Украине борются с тревожным ростом устойчивых к лекарствам инфекционных заболеваний на фоне продолжающихся боевых действий, — говорится в публикации.

Известно, что около 14 процентов обследованных пациентов заболели во время пребывания в лечебном учреждении. Примерно 60 процентов военных заразились организмом, устойчивым к карбапенемам — классу высокоэффективных антибиотиков, используемых при тяжелых бактериальных инфекциях, передает газета.