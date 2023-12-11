США пообещали создать на Украине способные сдерживать Россию вооруженные силы

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе совместного выступления с Владимиром Зеленским пообещал создать на Украине вооруженные силы, способные в будущем сдерживать Россию. Его слова приводит РИА Новости.

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Шеф американского оборонного ведомства подчеркнул, что Вашингтон полон решимости помочь Киеву добиться успехов на фронте. Он отметил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками намерены расширить и консолидировать возможности украинской армии вести боевые действия.

Остин добавил, что поддержка со стороны США остается непоколебимой.

«Мы твердо нацелены сдерживать Россию от любых проявлений агрессии в будущем, в том числе против наших союзников по НАТО», — сказал он.

Глава Пентагона заключил, что Украина представляет большое значение не только для безопасности США, но и в целом для глобальной безопасности в XXI веке.