Минобороны РФ не будет отчитываться об управлении госимуществом во время СВО

«Установить, что в период проведения специальной военной операции Минобороны России не осуществляет размещение в системе "Управление" отчетности об эффективности управления и распоряжения государственным имуществом, предусмотренной пунктом 2 распоряжения правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. номер 2645-р, а также направление в Минфин России результатов анализа отчетности, предусмотренных пунктом 7 распоряжения правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. номер 2645-р», — сказано в документе.