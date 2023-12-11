Минобороны РФ не будет отчитываться об управлении госимуществом во время СВО
Правительство России разрешило Министерству обороны не отчитываться об эффективности управления госимуществом во время СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение, выложенное на официальном портале правовой информации.
Согласно тексту документа, во время проведения СВО Минобороны может не отчитываться об эффективности управления и распоряжения государственным имуществом в системе «Управление», а также не отправлять результаты анализа отчётности в Министерство финансов.
«Установить, что в период проведения специальной военной операции Минобороны России не осуществляет размещение в системе "Управление" отчетности об эффективности управления и распоряжения государственным имуществом, предусмотренной пунктом 2 распоряжения правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. номер 2645-р, а также направление в Минфин России результатов анализа отчетности, предусмотренных пунктом 7 распоряжения правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. номер 2645-р», — сказано в документе.
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