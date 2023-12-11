Министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС близки к распаду

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что подразделения ХАМАС на севере сектора Газа близки к своему распаду. Об этом сообщает The Times of Israel.

Министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС близки к распаду
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По словам Галанта, армия Израиля берёт под свой контроль последние территории на севере Газы, занимаемые ХАМАС. Он также добавил, что израильская операция «близка к переломному моменту» в этом регионе.

«Мы продвигаемся в боях и углубляем наши достижения. Мы разрушаем последние оплоты ХАМАС в Джебалии и Шуджаии. <...> Они находятся на грани распада. <...> Я призываю командиров батальонов сдаться, и вы сможете спасти свои жизни. <...> Судьба главы ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и каждого старшего командира одинакова — сдаться или умереть. Третьего варианта не дано», — заявил Галант в своём видеообращении.

Министр отметил, что израильская армия взяла в плен несколько бойцов ХАМАС, которые участвовали в атаке на приграничные районы Израиля 7 октября. По его словам, за последние несколько дней в плен израильским военным сдались сотни бойцов ХАМАС.

7 октября боевое крыло палестинского движения ХАМАС совершило массированную атаку на Израиль. В ответ на эти действия, власти Израиля объявили о переходе страны в состояние войны, а также начале наземной операции против сектора Газа.

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