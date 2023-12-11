Министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС близки к распаду

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что подразделения ХАМАС на севере сектора Газа близки к своему распаду. Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам Галанта, армия Израиля берёт под свой контроль последние территории на севере Газы, занимаемые ХАМАС. Он также добавил, что израильская операция «близка к переломному моменту» в этом регионе.

«Мы продвигаемся в боях и углубляем наши достижения. Мы разрушаем последние оплоты ХАМАС в Джебалии и Шуджаии. <...> Они находятся на грани распада. <...> Я призываю командиров батальонов сдаться, и вы сможете спасти свои жизни. <...> Судьба главы ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и каждого старшего командира одинакова — сдаться или умереть. Третьего варианта не дано», — заявил Галант в своём видеообращении.

Министр отметил, что израильская армия взяла в плен несколько бойцов ХАМАС, которые участвовали в атаке на приграничные районы Израиля 7 октября. По его словам, за последние несколько дней в плен израильским военным сдались сотни бойцов ХАМАС.