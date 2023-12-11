В Минобороны рассказали о применении умных бомб

Применение умных авибомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) позволяет самолетам наносить удары, находясь за пределами зоны противовоздушной обороны (ПВО) противника. Об этом рассказали в Минобороны России (МО РФ), передает ТАСС.

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В ведомстве отметили, что в ходе боевого вылета в зоне проведения специальной военной операции экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 получил данные с координатами скопления личного состава противника на линии боевого соприкосновения на краснолиманском направлении.

«Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника», — говорится в сообщении.

Ранее в декабре Telegram-канал Fighterbomber опубликовал видео, демонстрирующее одновременный сброс четырех бомб ФАБ-500М62 с УМПК с самолета Су-34.