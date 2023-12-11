На американской базе в Ираке прозвучали взрывы

На территории американской базы Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака прозвучали взрывы, пишет телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что боевики движения «Исламское сопротивление Ирака» обстреляли американские военные базы, расположенные поблизости от нефтяных месторождений Эль-Омар (провинция Дейр-эз-Зор) и Эль-Джебс (юг провинции Хасеке).

О последствиях атаки и количестве жертв данные не приводились.

Ранее в Пентагоне сообщили, что американские военные на Ближнем Востоке с октября столкнулись с не менее чем 76 атаками боевиков в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта.