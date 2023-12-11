На американской базе в Ираке прозвучали взрывы
На территории американской базы Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака прозвучали взрывы, пишет телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что боевики движения «Исламское сопротивление Ирака» обстреляли американские военные базы, расположенные поблизости от нефтяных месторождений Эль-Омар (провинция Дейр-эз-Зор) и Эль-Джебс (юг провинции Хасеке).
О последствиях атаки и количестве жертв данные не приводились.
Ранее в Пентагоне сообщили, что американские военные на Ближнем Востоке с октября столкнулись с не менее чем 76 атаками боевиков в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта.
В ведомстве отметили, что ракетные обстрелы и атаки с использованием дронов различных типов происходят практически ежедневно.
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