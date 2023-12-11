Путин рассказал о возможностях российских «Ясеней»

«Грозным оружием обладают и многоцелевые атомные подводные лодки класса "Ясень-М". Они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как по надводным целям, так и по береговым объектам», — сказал он на церемонии подъема военно-морских флагов на АПЛ «Красноярск» и «Император Александр III».