Глава Генштаба ВС Чехии не исключил вероятность войны с Россией

Начальник Генерального штаба ВС Чехии Карел Ржехка не исключает вероятность войны западных стран с Россией.

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"Война с Россией не является непредставимой, хотя мы оцениваем, что в данный момент она неправдоподобна", - заявил он на проходящей в Праге конференции под названием "Готовы ли к бою?".

По его словам, которые привело информационное агентство CTK, конфликт может возникнуть на фоне эскалации напряженности, хотя ее усиления никто и не желает.

По мнению главы чешского Генштаба, избежать конфликта возможно при помощи устрашения.

"Россия должна реально видеть, что у нас есть способности и воля обороняться. Речь не идет о какой-то декларации. Она должна реально видеть, что это бессмысленно [вступать в конфликт]", - сказал Ржехка.

По его оценке, российская армия в ходе конфликта на Украине трансформировалась.

"Россия готовится к еще более интенсивной и длительной войне", - утверждал Ржехка.

Он призвал к поддержке Украины и подчеркнул сплоченность Евросоюза в вопросе суверенитета и территориальной целостности этой страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала, что Россия решительно осуждает "все более агрессивную и воинственную риторику западных официальных лиц, которые не стесняются делать громкие заявления на тему украинского конфликта". 9 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Украиной, но со стороны Киева нет даже намеков на это.