Глава ЦРУ пригрозил Ираку последствиями при продолжении атак на базы США

Директор ЦРУ Уильям Бернс пригрозил премьер-министру Ирака Мухаммеду ас-Судани «серьезными последствиями», если атаки на военные базы США в стране не прекратятся. Об этом сообщает Associaterd Press.

В агентстве отметили, что недавно Бернс посетил Ирак.

«Во время визита он предупредил ас-Судани о серьезных последствиях, если Ирак не предпримет действий для прекращения нападений», — сообщил иракский чиновник.

Также в Associaterd Press напомнили, что ранее Ирак призывали «предотвратить нападения» глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен. Кроме того в Вашингтоне заявляли, что возьмут ситуацию в свои руки, поскольку Багдад сделал недостаточно для преследования преступников.