В Минобороны РФ заявили о готовящейся антироссийской провокации от Украины
Спецслужбы Украины готовят антироссийскую провокацию с применением отравляющих веществ, которые уже закупили в Германии. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает «РИА Новости».
По его словам, МО располагает информацией о том, что офис президента Украины «координирует действия нацспецслужб по организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ».
Он отметил, что для реализации данной цели Киев привлек к сотрудничеству украинскую компанию «Реалаб», которая специализируется на импорте химических реагентов и прекурсоров и закупила в октябре-ноябре в Германии «малую партию триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия производства американской Honeywell Research Chemicals».