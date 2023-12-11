В Минобороны РФ заявили о готовящейся антироссийской провокации от Украины

Спецслужбы Украины готовят антироссийскую провокацию с применением отравляющих веществ, которые уже закупили в Германии. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает «РИА Новости».

По его словам, МО располагает информацией о том, что офис президента Украины «координирует действия нацспецслужб по организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ».

«С учетом опыта сирийского конфликта предполагается, что обвинение ВС России в применении химического оружия позволит инициировать новую антироссийскую кампанию в структурах ООН и мировых СМИ», — добавил Кириллов.