В Сирии база США на месторождении нефти подверглась обстрелу

Американская база на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

© Hussein Malla/AP

Уточняется, что на на территории месторождения упали четыре ракеты. Источник добавил, что после обстрела американские вертолеты поднялись в небо над районом.

5 декабря Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило о выпуске 15 ракет с территории Ирака по американской базе в Сирии.