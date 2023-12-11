База США на месторождении нефти «Омар» в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Американская база на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

В Сирии база США на месторождении нефти подверглась обстрелу
© Hussein Malla/AP

Уточняется, что на на территории месторождения упали четыре ракеты. Источник добавил, что после обстрела американские вертолеты поднялись в небо над районом.

5 декабря Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило о выпуске 15 ракет с территории Ирака по американской базе в Сирии.

По данным Пентагона, опубликованным газетой The Washington Post, американские военные на Ближнем Востоке с октября столкнулись с не менее чем 76 атаками боевиков в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Обстрелы ракетами и нападения с использованием беспилотных летательных аппаратов на американские войска в Ираке и Сирии происходят практически ежедневно.

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