Служба безопасности Украины (СБУ) готовят антироссийскую провокацию с применением отравляющих веществ. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщил начальник войск радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

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По его словам, для этого Украиной в Германии была закуплена в октябре-ноябре партия химических веществ. Он также добавил, что провокацию собираются осуществить с использованием веществ, аналогичных по оказываемому эффекту цианидам, в зоне действий российских войск.

Начальник войск РХБЗ связывает это намерение военно-политического руководства Украины с неудачей контрнаступления, передает ТАСС.

В конце ноября Игорь Кириллов заявил, что украинские военные уже 17 раз применяли элементы химического оружия за время проведения специальной военной операции, что привело к гибели 15 человек.