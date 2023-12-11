Минобороны РФ: СБУ планирует антироссийскую провокацию с отравляющими веществами
Служба безопасности Украины (СБУ) готовят антироссийскую провокацию с применением отравляющих веществ. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщил начальник войск радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.
По его словам, для этого Украиной в Германии была закуплена в октябре-ноябре партия химических веществ. Он также добавил, что провокацию собираются осуществить с использованием веществ, аналогичных по оказываемому эффекту цианидам, в зоне действий российских войск.
Начальник войск РХБЗ связывает это намерение военно-политического руководства Украины с неудачей контрнаступления, передает ТАСС.
В конце ноября Игорь Кириллов заявил, что украинские военные уже 17 раз применяли элементы химического оружия за время проведения специальной военной операции, что привело к гибели 15 человек.
Начальник войск РХБЗ также заявил, что украинская армия может применить биологическое оружие из-за провалившегося контрнаступления. Он уточнил, что ВСУ могут пойти на отравление источников питьевой воды, продовольствия и кормов для животных.