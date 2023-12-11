Путин: ВМФ РФ будут переданы три ракетоносца типа «Борей А»

Судостроительное предприятие «Севмаш» в ближайшие годы передаст Военно-морскому флоту (ВМФ) России еще три стратегических ракетоносца проекта 955А «Борей-А», сообщил президент страны Владимир Путин. Lenta.ru

«ВМФ будут переданы еще три ракетоносца «Борей-А», — заявил Путин на церемонии поднятия флагов на двух атомных подлодках «Красноярск» и «Император Александр III». Ura.Ru

Атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения проекта 955А («Борей-А») отличаются от базовых версий ракетоносцев меньшей шумностью, а также более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине. RT на русском